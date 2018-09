Die Beamten leiteten daraufhin eine umfangreiche Fahndung ein, es kamen ein Hubschrauber und ein Spürhund zum Einsatz, berichtet die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus. Wegen seiner schweren Verletzungen habe man den Mann am Abend nicht mehr vernehmen können.

Während ihrer Ermittlungen kamen den Polizisten aber Zweifel an der Geschichte des Mannes. Aufgrund der Spurenlage am Tatort müsse daher in Betracht gezogen werden, dass die Tat so nicht stattgefunden haben könne, wie von dem Mann berichtet, heißt es in der ersten Meldung der Polizei.

Was geschah wirklich?

Gegenüber der Polizei gab der Mann am nächsten Tag schließlich zu, dass er gar nicht attackiert worden war. Nach seinen Angaben habe er sich die Stichverletzungen selbst zugefügt, berichtet die Polizei. Das Motiv waren wohl familiäre Probleme.