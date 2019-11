Donald Trump hat in Davos nichts Neues gesagt, dafür aber Chefs deutscher Konzerne bloßgestellt.

In Davos in der Schweiz treffen sich einmal im Jahr Staats- und Konzernchefs zu vertraulichen Gesprächen. Dabei wird diskutiert und gestritten, vor allem um die Frage, wie freier Welthandel zu mehr Wohlstand führen kann. Wie passt Donald Trump nach Davos?

Denn der US-Präsident hat mit dem Gegenprogramm die Wahl gewonnen, mit dem Versprechen "America first" und damit Protektionismus. In Davos blieb er dann auch ein Fremder und sprach 20 Minuten lang darüber, wie toll man in Amerika Geschäfte machen könne. (SPIEGEL ONLINE)

Ein Treffen mit 15 wichtigen Konzernchefs aus Europa, darunter die Chefs von Siemens, Adidas, ThyssenKrupp, Bayer und SAP, geriet zur Farce: Ohne Absprache ließ Donald Trump einen Teil des Treffens vom US-Fernsehen filmen, holte sich Zusagen für Investitionen in den USA ab und nickte gönnerhaft.