Deshalb setzen viele im Kampf gegen Ratten auf Katzen.

Doch auch die scheinen keine besonders große Hilfe zu sein. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie des Biologen Michael Parsons. Für die Studie wollte Parsons ursprünglich eine Rattenkolonie beobachten, die in einer New Yorker Müll-Recyclinganlage lebt. Irgendwann machten ihm mehrere Katzen, die auf das Testgelände eindrangen, einen Strich durch die Rechnung und er entschied sich dafür, stattdessen den Einfluss von Katzen auf Ratten zu studieren. (Citylab)

Zu welchem Ergebnis kam Parsons?

In fünf Monaten töteten die Katzen nur zwei Ratten, so Parsons. In der Kolonie lebten aber rund 150 Ratten. Die Überwachungskameras, die Parsons für seine Studie installierte, nahmen 20 Beobachtungsversuche und einen fehlgeschlagenen Tötungsversuch durch die Katzen auf. Parsons Studie bestätigte also die bisherigen Annahmen von Experten, die der Meinung sind, dass Katzen im Umgang mit Stadtratten nicht gut seien.