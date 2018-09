Wenn im Kino Menschen gegen Affen kämpfen, ist das meist ein großes Spektakel. Seit 85 Jahren klettert King Kong Remake für Remake die Hochhäuser in New York hinauf. Doch obwohl der Affe in den Filmen meist so groß wie ein Einfamilienhaus auf Long Island ist, endet die Geschichte immer gleich: Affe verliert, Mensch gewinnt.