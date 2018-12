Streaming

Wenn du nur diese Folgen von "Dogs of Berlin" guckst, ist es weniger scheiße

Der ultimative Lifehack für die neue Netflix-Serie.

Die neue Netflix-Serie "Dogs of Berlin" fühlt sich an, wie ein zäher 10-Kilometer-Lauf nach einer Partynacht. Nach Kilometer 2 willst du am liebsten aufgeben, du weißt: Das wird heute eh nichts mehr. Aber wenn du es doch bis zum Ende durchgehalten hast, die Laufschuhe ausziehst, fühlt es sich plötzlich ganz gut an.

Außer der Tageszeitung "taz" waren sich alle Serien-Kritiker des Landes bei "Dogs of Berlin" einig: Es handelt sich um eine richtig schlechte Serie. Viel zu viele Erzählstränge, mit Klischees behafteteten Nazis und Araber-Clans, Rocker, gepaart mit Fußballspielen so schlecht animiert wie Fifa 96.

Aber Achtung, Durchhalten lohnt sich – Folge 1 bis 7 musst du überstehen (oder dir einfach unsere Zusammenfassung weiter unten durchlesen). Ab Folge 8 geht es dann aber richtig los.

Nebensächliche Erzählungen sind abgehakt, es gibt doch noch ungeahnte Wendungen und Verfolgungsjagden besser als im Tatort. Das macht "Dogs of Berlin" noch lange nicht zu einem "Breaking Bad" – aber immerhin vergeudest du mit Folge 8, 9 und 10 weniger wertvolle Zeit, als wenn du auch noch 1 bis 7 guckst.