2

...auf dem Balkon?

Ihren Balkon nutzen viele Menschen zum Sonnenbaden. Und damit die Bräune möglichst nahtlos wird, lassen manche auch mal die Kleidung weg.

Der Balkon gehört zur Wohnung, und deshalb darf man grundsätzlich so nackt sein, wie man möchte. Allerdings ist es auch hier – vor allem bei gut einsehbaren Balkonen – denkbar, dass sich andere Menschen von zu viel Nacktheit gestört fühlen. Wer also unbedingt nacktsonnen, dabei aber auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Sichtschutz installieren.

3

...im Garten?

Auf der Sonnenliege, am Abendbrottisch, am Pool: Auch im heimischen Grün darf man grundsätzlich die Hüllen fallen lassen. Aber, du ahnst es: Auch hier kommt es auf den Einzelfall an – kann jeder sehen, was in dem Garten passiert, und fühlen sich die Nachbarn oder andere Mieter gestört davon, kann den Nackten im schlimmsten Fall ebenfalls ein Ordnungsgeld treffen.