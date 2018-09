Wer ist für den Scherz verantwortlich?

Das ist bisher nicht bekannt. Das Ganze erinnert an eine Scherzaktion der Bayern-SPD aus dem vergangenen August, bei der die Sozialdemokraten die Domain "soeder-machts.de" geklaut hatten, die Marcus Söder eigentlich für seinen Wahlkampf nutzen wollte. (bento)

Ob die SPD erneut hinter dem Scherz steckt, ist unklar.

Weder die Bayern-SPD noch die CSU waren trotz mehrmaligen Versuchen für ein Statement zu erreichen.

"Mutter aller Probleme" – Was war da noch gleich?

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich in der vergangenen Woche zu den Ausschreitungen in Chemnitz geäußert und in diesem Zusammenhang die Migrationskrise die "Mutter aller Probleme" genannt (bento).

Daraufhin gab es viel Kritik an Seehofer. Einige Oppositionspolitiker von Grünen und der SPD forderten sogar Seehofers Rücktritt als Innenminister.