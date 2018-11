In München ist eine Familie auf dem Weg zum Krankenhaus geblitzt worden – doch am Ende musste niemand zahlen. Denn es gab einen guten Grund fürs Rasen: Die Frau im Auto war lag in den Wehen.

Um 2.14 Uhr wurde das Auto der Familie mit 14 Stundenkilometern zu viel geblitzt – und 13 Minuten später kam die Tochter zur Welt, berichtet die Frau auf Twitter.