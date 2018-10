Zum Prozessauftakt am Montag räumte der Mann die Tat ein und ersparte wohl so dem Opfer eine Aussage. Das Urteil wird bereits am Mittwoch erwartet. Die Strafe könnte bei bis zu vier Jahren liegen.

Wie reagierte die MVG?

Das Münchner Verkehrsunternehmen (MVG) bot nach der Tat der jungen Frau eine kostenlose Sonderfahrt in einer Tram an – auf der Webseite der MVG findet man diese unter dem Reiter "Sonderfahrten / Partytram". Ein Mitglied aus dem Führungsteam der MVG rief die mittlerweile 19-Jährige an und lud sie auf die kostenlose Fahrt ein. (Merkur)

Für die junge Frau kaum zu glauben: Sie sei davon "fassungslos und enttäuscht" gewesen. Nach der Tat habe sie noch immer mit den psychischen Folgen zu kämpfen. Das Angebot der MVG habe sie verletzt. Kurz darauf habe der Mitarbeiter sie sogar erneut per SMS kontaktiert, um zu fragen, wie sie sich entschieden habe.