Weil die Bundeswehr einen Raketentest verkackt hat, müssen vielleicht Hunderte Menschen evakuiert werden

Der Brand ist sogar aus dem All zu sehen

Der Name des Bundeswehr-Testgeländes in Meppen klingt sperrig: WTD 91 – Wehrtechnischen Dienststelle 91. Doch jetzt hat es die Anlage im Norden von Niedersachsen bis in die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes geschafft.