Wieso so viele junge Anrufer? Und wie wird ihnen geholfen? Wir haben bei einer Sprecherin der BZgA nachgefragt:

Im Durchschnitt gehen monatlich 5000 Anrufe bei Ihnen ein, gibt es zwischen den Monaten Unterschiede?

"Es gibt eine gewisse Schwankungsbreite, so differieren die einzelnen Monate in der Anzahl der Anrufe. In den Sommermonaten – vermutlich aufgrund der Ferienzeiten – und auch im Herbst lagen die Zahlen in den Vorjahren etwas höher. Auch der Januar ist ein starker Monat – das hat vermutlich mit den guten Vorsätzen für einen rauchfreien Start ins neue Jahr zu tun."

Vor allem junge Menschen nehmen das Angebot wahr. Gibt es beim Rauchverhalten Unterschiede zwischen jungen Männern und Frauen?

"Aktuelle Studienergebnisse der BZgA belegen, dass rund 30 Prozent der männlichen und rund 23 Prozent der weiblichen 18- bis 25-Jährigen rauchen. Diese Quote hat sich in den letzten zwanzig Jahren von rund 54 Prozent bei den männlichen und rund 47 Prozent bei den weiblichen jungen Erwachsenen ungefähr halbiert."