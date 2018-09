View this post on Instagram

Нарешті, усвідомивши все, що трапилося, відзнявши перші прямі ефіри та інтерв`ю для ЗМІ, я можу поділитися своїми емоціями! Мене переповнює невимовна вдячність комітету @missukraine_official👑кожному, хто мне підтримував, я відчуваю Вашу любов і віру - це ДИВОВИЖНО❤️❤️❤️ Дякую надзвичайним @landik19 за підтримку 24/7, @ayten.novruzova, @zorianchuk, @katya_den, @veronica_v78, виконавчому директору @kioseviktoriya💪 Моя щира подяка членам ЖУРІ: @mashaefrosinina, @aakucherenko, @nikolaytyshchenko, @vova_ostapchuk, @olgakharlan, @iusypchuk_bogdan @gorovaya_irina, @aysina_julia, @yuriy_tkach ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨та красномовним ведучим @kosadcha, @gorbunovyuriy💫💫 І ,звичайно, спасибі чудовій @polina.tkach за передачу естафети🙏❤️ Обожнюю моїх дівчат: Miss Ukraine Earth @anastasiia_kryvokhyzha та Miss Ukraine International @bogdana_tarasyk ❣️❣️❣️ #missukraine2018👑