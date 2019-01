Die Aktion läuft unter dem Namen: "Ich kann mir das nicht leisten."

An 22 Terminen im Januar soll der freie Eintritt angeboten werden. Das Angebot richte sich an jeden, "der sich wirklich einen Besuch nicht leisten kann, egal ob Sozialleistungsempfänger, Flüchtling, allein erziehende Mütter/ Väter, Obdachlose oder andere, die jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen."

"Jeder der wirklich der Meinung" sei, dass er oder sie sich einen Besuch im "Miniatur Wunderland" nicht leisten könne, "braucht an den unten genannten Terminen im Januar nur an der Kasse in beliebiger Sprache 'Ich kann mir das nicht leisten'" zu sagen, schrieben die Gründer Gerrit und Frederik Braun in einem Facebook-Beitrag.