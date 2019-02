Was ist passiert?

Die UN-Vollversammlung beschloss am Freitag in New York den Text für den "Globalen Pakt für Migration". Das Dokument soll Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten festlegen und bei einer Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko unterzeichnet werden.

In dem Papier heißt es: "Kein Land kann die Herausforderungen und Chancen dieses weltweiten Phänomens allein angehen." Die UN-Mitgliedstaaten hatten sich im September 2016 darauf geeinigt, den Pakt zu schließen. Er ist rechtlich nicht bindend, hat aber starken Symbolcharakter.

Warum ist das wichtig?

Als 2016 die Einigung erreicht wurde, einen Pakt zu schließen, sprach die Internationale Organisation für Migration (IOM) vom "Beginn eines neuen historischen Bemühens, die globale Agenda für Migration in den kommenden Jahrzehnten zu gestalten".

Nach UN-Angaben vom Dezember 2017 gibt es fast 260 Millionen Flüchtende auf der Erde. Das sind rund 3,4 Prozent der Weltbevölkerung. Die Zahl der Menschen, die ihre Heimat auf der Suche nach Frieden und einem besseren Leben verließen, stieg demnach seit 2000 um fast 50 Prozent.

Der 34 Seiten lange Migrationspakt soll helfen, Flüchtlingsbewegungen besser zu organisieren und Rechte der Betroffenen zu stärken.