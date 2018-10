Beachtet man aber, dass Snapchat vor allem junge Menschen anspricht, zeigt sich hier ein deutlich größerer Effekt: Bei etwa zwei Millionen wahlberechtigten Texanerinnen und Texanern im Alter zwischen 18 und 24 könnten die Registrierungen durch Snapchat die Wahlbeteiligung theoretisch um bis zu vier Prozent steigern. Das setzt allerdings voraus, dass alle Menschen, die sich dank Snapchat registiert haben, unter 24 sind. Ganz so viele Junge werden es also am Ende nicht sein – und es gibt noch eine Einschränkung.

3 Wo liegt das Problem?

Viele registrierte Wählerinnen und Wähler heißt nicht, dass auch viele zur Wahl gehen. Bei den letzten Midterms waren rund 14 Millionen Menschen als Wähler registriert – zur Wahl gingen aber nicht einmal fünf Millionen. (Texas Tribune)

Aktuell sind in Texas bereits so viele Menschen als Wähler registriert wie noch nie – rund 15,6 Millionen (ABC). Gut möglich also, dass die Zahl der Wähler ebenfalls leicht steigen wird.

Skeptisch sollte man dennoch bleiben: Wie viele von den mehr als 400.000 neu registrierten Menschen am Ende tatsächlich auch ihre Stimmen abgeben werden, ist unklar. "Es ist immer schwierig, die Wahlbeteiligung vorherzusehen", sagte Donald Green, Politikwissenschaftler an der Columbia University, der "New York Times". "Und es ist schwer zu sagen, ob irgendein Taylor-Swift-Anstieg einen Unterschied machen wird."