In Florida verpasste der demokratische Gouverneurskandidat Andrew Gillium den Sieg, in Georgia unterlag die Demokratin Stacey Abrams dem Republikaner Brian Kemp. Beide wären die jeweils ersten schwarzen Amtsinhaber in ihren Bundesstaaten gewesen.

6 Taylor Swift kann auch nicht alles

Für viele überraschend war, dass sich vor den Midterms auch Taylor Swift positionierte – vor den Präsidentschaftswahlen 2016 hatte sie sich nicht geäußert gesagt. Im Anschluss wurde sie vielfach kritisiert.

Nun unterstützte sie in ihrem Bundesstaat Tennessee den demokratischen Senats-Kandidaten Phil Bredesen. Nur gebracht hat das offenbar wenig: Er liegt knapp zehn Prozentpunkte hinter der Republikanerin Marsha Blackburn. (New York Times)

7 Die USA bekommen 1,5 Millionen neue Wähler

In zahlreichen Staaten gab es am Dienstag weitere wichtige Abstimmunge. Beispielsweise ging es um die Einführung eines Mindestlohn oder Gesundheitsfürsorge. In einigen Staaten wurde über die Legalisierung von Marihuana entschieden: In Michigan wurde Cannabis legalisiert. Damit wird es künftig in zehn Bundesstaaten legal sein.

In Florida stimmten die Wählerinnen und Wähler einem Gesetz zu, das verurteilten Straftätern das Wahlrecht zurückgibt. Sie dürfen abstimmen, sobald sie ihre Strafe abgesessen haben und auch nicht mehr auf Bewährung sind. Damit können zukünftig 1,5 Millionen Menschen mehr zur Wahl gehen. (CNBC)