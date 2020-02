Was ist passiert?

Es ist eine außergewöhnlich dumme Idee: Eine Frau ist auf einem Pferd in einen vollen Nachtclub in Miami geritten. Ganz offensichtlich sollte die Aktion so etwas wie eine Party-Attraktion sein: Das Model saß in Unterwäsche auf dem weißen Pferd, Partygäste grölten in die Richtung der Frau – nicht gerade eine tolle Umgebung für ein Pferd.