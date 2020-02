Wir haben mit Marius Lauber aka Roosevelt gesprochen: guter Typ, gute Musik. Er kommt aus Köln, hat gestern aufgelegt, an einem Tag, an dem es schreckliche Nachrichten aus Frankreich und der Türkei gab. Wie fühlt sich das an, wenn man in so einer Situation Stimmung machen muss?



"Man merkt, die Leute sind betroffen, aber wollen sich auch nicht einschüchtern lassen. Wir feiern jetzt erst recht."



Er spielt seine Musik auf Elektro- und Rockfestivals. Er freut sich aber auch, wenn seine Fans ihm sagen: "Ich hör dich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause – zur Entspannung."



Roosevelt hat sich gestern und heute auch auf dem "Melt" herumgetrieben. Auch für ihn sind Festivals was Besonderes: Freunde und Kollegen wieder treffen, neue Tracks beim Publikum ausprobieren. Nur das Campen nerve, sagt er. Verstehen wir.

Folge unseren Festivalreportern auf diesen Kanälen: