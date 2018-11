Am Freitag ging in Melbourne ein Attentäter mit einem Messer auf Passanten los – ein 74-Jähriger starb, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Obdachloser stellte sich dem Angreifer mit einem Einkaufswagen in den Weg und verhinderte so möglicherweise weitere Tote und Verletzte. Dafür wird er jetzt gefeiert – und Australierinnen und Australier sammeln Geld für ihn.