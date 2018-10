Fühlen

Zwischen Herzschmerz und Hormonen: So peinlich waren unsere ersten Erfahrungen mit Liebe und Sex

Irgendwann trifft sie uns alle: die erste große Liebe. Und wenn sie dann da ist, ist sie vor allem zunächst eins: die große Überforderung.

Denn wie alles im Leben muss man auch das Lieben erst einmal lernen.

Ob es dabei um die emotionale Liebe geht oder die körperliche. (Für die richtigen Anfänger unter euch: Damit meinen wir Sex.)

Und so kommt es auch, dass man bei diesen ersten Liebeserfahrungen Dinge tut, über die man im Nachhinein nur den Kopf schütteln kann.

An diese Dinge haben wir uns erinnert – und sechs Geschichten gesammelt, die uns heute wohl eher nicht mehr so passieren würden.

1 Der Dauerlauf

So passiert mit: 16

Mein erstes Mal hatte ich mit meiner besten Freundin. Sie hatte schon ultra viel Erfahrung, ich überhaupt keine. Sie war aber sehr nett und hat mich an die Hand genommen. Nach etwa drei Versuchen hatte ich das Kondom dann drauf und wir konnten loslegen.

Ich merkte quasi nichts (Kondom) und war super aufgeregt, konnte mich nicht fallen lassen und irgendwas daran genießen. Ich machte einfach nur die Bewegung rein-raus, in der Hoffnung, dass das zumindest für sie cool sei. (Spoiler: War es nicht!)

Das ging sehr lange so. SEHR, SEHR lange. Sie sagte schon: "Hey, du kannst aber sehr lang aushalten."

Und ich dachte mir nur: "Aushalten? Ich habe keine Ahnung, wie man kommt! Was muss ich machen?"

Wir hatten also etwa zwei Stunden Sex. Sie fragte mich dann irgendwann, ob ich vielleicht mal 'ne Pause brauche, ich sagte dankend "Ja". Wir machten dann nicht mehr weiter. Am Ende lagen wir beide ohne Orgasmus da, dafür ziemlich wund geschubbert. Am nächsten Tag hatte ich einen ordentlichen Muskelkater.

Erst beim zweiten Mal, etwa eine Woche später, fand ich dann, welchen Schalter im Kopf ich umlegen muss – dann klappte es.