Der Strand von Maya Bay ist nicht der einzige in Thailand, der zum Schutz der Korallenriffe geschlossen wurde: Ganze Inseln, die bei Touristen beliebt sind, waren in der Vergangenheit bereits von Schließungen für Besucher betroffen, damit sich die Korallen dort erholen können.

Die Schäden an den Korallenriffen sind unter anderem an der sogenannten Korallenbleiche zu erkennen. Die Korallen werden dabei weißlich, was zu ihrem Absterben führen kann.