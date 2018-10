Viele haben an den Mathe-Unterricht nicht mehr ganz so gute Erinnerungen: komplizierte Formeln, Kurvendiskussionen und Wurzeln ziehen. In Mathe musste man aufpassen. Es gab keine Filme. Und während man sich bei einer Gedichtanalyse wenigstens noch etwas ausdenken konnte, hatte man im Matheunterricht einfach Pech, wenn man es nicht verstanden hatte.

Weißt du noch, was eine Primzahl ist? Und wann hast du zum letzten Mal ein Koordinatensystem gezeichnet? Prozentrechnung kriegt man mit den meisten Online-Tools irgendwie hin.

Aber wie sieht es ohne die ganzen Hilfsmittel aus? Diese ganzen Aufgaben sind manchmal gar nicht mehr so einfach. Jedenfalls ohne Taschenrechner und Google.

Hier kannst du dich testen: Schaffst du diesen Mathe-Test für Fünftklässler?