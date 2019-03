Nun schließt eine deutsche Schule nicht-geimpfte Kinder vom Unterricht aus.

In der Oskar-Schindler-Gesamtschule in Hildesheim werden ab Montag nur noch Kinder unterrichtet, die gegen Masern geimpft sind. Am Freitag wurden die Impfausweise aller Schülerinnen und Schüler sowie des gesamten Personals kontrolliert. Alle, die keinen Schutz gegen die Viruserkrankung nachweisen konnten, weil sie nicht geimpft sind, dürfen die Schule in der kommenden Woche nicht betreten. Es betraf 190 Personen – also etwa 27 Prozent. Grund für die Maßnahme ist die hohe Anzahl an Mesernerkrankungen im Landkreis Hildesheim – 21 sind es in diesem Jahr bisher. Bei zwei Fällen handelt es sich um Schüler der Gesamtschule. (NDR)