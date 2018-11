Tech

Wie Pokémon Go, nur viel besser: Der erste Trailer zum Harry-Potter-Spiel ist da!

"Wizards Unite" kommt

Der Hype um "Pokémon Go" ist zwar seit Langem vorbei, trotzdem wird das Handyspiel bis heute von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt. Von Menschen, die bis heute bereit sind, Geld für kleine Vorteile im eigentlich kostenlosen Spiel zu zahlen.

Das Konzept ist so erfolgreich, dass Nachahmer nicht lange auf sich warten ließen: Schon 2017 kam ein Ableger für Dino-Fans heraus. "Jurassic World Alive" konnte aber nicht so richtig zünden. Denn anders als bei Pokémon gab es hier keine all zu große Fan-Base, die mit der App wieder einen Teil ihrer Kindheit durchleben konnte. Bei einem neuen Ableger ist dies allerdings der Fall.

Vorhang auf für "Harry Potter"!

Mit der App "Harry Potter: Wizards Unite" will die Firma Warner, die auch die Rechte für die "Harry Potter"-Filme hat, Fans nun richtig glücklich machen – und kräftig an ihnen verdienen. Der erste Trailer zum Spiel verrät nun grob, in welchem Szenario Spielerinnen und Spieler sich wiederfinden.

Wir sehen eine junge Frau, die sich in eine Seitengasse appariert und einen Schnatz einfängt: