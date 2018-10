Art

Banksy-Bild zerstört sich selbst, direkt nachdem es für 1,2 Millionen Euro versteigert wurde

In der bildenden Kunst gibt es heute nur noch wenige Künstlerinnen und Künstler, die man als echte Superstars bezeichnen kann. Eine Ausnahme ist Street-Artist Banksy. Mit schwarz-weißen, oft gesellschaftskritischen Schablonen-Graffitis wurde er berühmt. Dass er um seine Identität stets ein Geheimnis machte, trug nur zu seiner Popularität bei.

Immer wieder kritisierte Banksy in seinen Werken auch die Kunstszene an sich. So zum Beispiel in seinem Film "Exit Through the Gift Shop", in dem er zeigte, dass man auch mit drittklassiger Kunst ganz leicht als erstklassiger Künstler durchgehen kann.

Mit seinem neuesten Werk ist Banksy nun wieder ein schmerzhafter Seitenhieb auf die Kunstwelt gelungen.

Bei einer Versteigerung im renommierten Auktionshaus Sotheby’s in London am Freitagabend wurde ein Druck eines seiner bekanntesten Werke, einem kleinen Mädchen mit einem roten Herzballon, für 1,2 Millionen Euro versteigert.

Denn direkt nachdem der letzte Hammerschlag gefallen war, begann das Werk, durch einen im Bilderrahmen eingebauten Schredderer zu laufen. Vom 1,2 Millionen Euro teuren Bild blieben nur noch Schnipsel. (BBC)

Banksy postete ein Foto der Aktion auf Instagram. Den Gesichtern der Anwesenden ist der Schock über das, was da gerade passiert, deutlich anzusehen.

"Verschwindet, verschwindet, verschwunden", kommentiert der Künstler unter seinem Post.