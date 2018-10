"Bavaria One"

"Wir starten Bavaria One", schrieb Söder am Dienstag bei Twitter. Und so sieht der ambitionierte Plan aus: "Mit unserem Raumfahrtprogramm entwickeln wir aus dem All Lösungen für Probleme der Menschen, bei Medizin oder Ökologie." Dazu investiere Bayern 700 Millionen Euro, man baue einen bayerischen Satelliten und gründe die größte Raumfahrtfakultät Europas an der TU München.