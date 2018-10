Geschadet hat ihm das damals nicht, im Gegenteil: Jahrelang hat Söders Strategie der Selbstinszenierung ihm bei seinem Aufstieg in der CSU geholfen – doch ausgerechnet jetzt, wo er an seinem Ziel angekommen ist, wo er seit einem halben Jahr in der bayerischen Staatskanzlei sitzt, scheint sie nicht aufzugehen. Aus einer Umfrage ging Söder Anfang August als der unbeliebteste Ministerpräsident Deutschlands hervor, nur 31 Prozent waren mit seiner Arbeit zufrieden. (Zeit Online)

Tatsächlich kommt auf die CSU ein Debakel zu: Bei einer aktuellen Umfrage steht sie bei gerade einmal 33 Prozent – das wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 1950. (SPIEGEL ONLINE)

Klar, auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat mit seinen Alleingängen das Vertrauen in die Regierung und auch in die CSU verspielt. Aber Markus Söder trägt zu der Misere der Partei bei – er scheint keinen Zugang zu den Wählerinnen und Wählern zu finden, egal, wie viel Mühe er sich gibt, humorvoll, tierlieb und volksnah zu wirken.

Eine Inszenierung ist erfolgreich, wenn sie etwas transportiert, wenn sie überzeugt. Doch das, was Söder von sich zeigen will, ist nicht das, was er über sich verrät. Statt eines gutmütigen Landesvaters wirkt er wie ein selbstverliebter Thronfolger.

Hilfreich für die Wählerinnen und Wähler kann das trotzdem sein – schließlich erfährt man so mehr über Söder.

Denn vielleicht wünschen sich manche einfach keinen Ministerpräsidenten, der vor allem einem am nächsten zu sein scheint: sich selbst.