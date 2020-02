In mehr als 60 Städten finden jeden Sonntag die "Pulse of Europe"-Demonstrationen statt. Hunderte Menschen kommen zu diesen Demos und setzen sich dabei für ein gemeinsames Europa ein. Gestern nahmen sich tausende Menschen in Europa den 60. Geburtstag Europas zum Anlass, um für ein gemeinsames Europa zu demonstrieren.

In Berlin versammelten sich die rund 4000 Teilnehmer am Samstag auf dem Bebelplatz und liefen gemeinsam bis zum Brandenburger Tor. Dort fand zum Abschluss eine Kundgebung statt. Symbolisch wurde am Ende eine Papp-Wand eingerissen. (rbb)



So haben Menschen gestern in Berlin und London die EU gefeiert: