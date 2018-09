Ob die Kuh einfach mal eine schöne Aussicht genießen wollte? Das wird man nie herausfinden. Nur so viel steht fest: In Maichingen im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg musste die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine Kuh stand dort plötzlich auf einem Dach und kam nicht mehr herunter.