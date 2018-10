Today

Kim Kardashian möchte keine Kinder mehr in "diese irre Welt" setzen – Kanye West schon

Krach im Hause Kardashian-West: In einer kürzlich erschienenen Folge von "Keeping Up with the Kardashians" erklärte die 37-jährige Kim Kardashian, dass sie keine weiteren Kinder mehr möchte. Grund dafür: die aktuelle Lage der Welt. Doof nur, dass Ehemann Kanye West politisch zur Zeit ordentlich mitmischt.

Eigentlich ist es eine typische, geskriptete Reality-Szene in der 225. Folge der "Keeping Up with the Kardashians"-Endlosschleife: Da sieht man Kim Kardashian ihr brandneues Edel-Büro gemeinsam mit Freundin Larsa Pippen besichtigen, während die beiden über dies und das schnacken – bis das Gespräch sich um die Kinderplanung des Reality-Stars dreht.

Kim Kardashian selbst möchte keinen Nachwuchs mehr. Ihr Mann Kanye West hätte allerdings gerne vier weitere nach den bisherigen drei Kindern. Wieso? Herrn West gefällt eben die Zahl sieben, heißt es.

Doch Kim hat darauf keine Lust. Und das liegt nicht an der bloßen Anzahl des Nachwuchses. Im Gespräch mit ihrer Freundin erklärt sie: