Tech

Wieso Spotify dich aktuell nach deinem Standort fragt

Vier Fragen und Antworten zur E-Mail an Menschen mit Premium-Family-Account

"Um Spotify Premium weiterhin zu verwenden, musst du deine Anschrift bestätigen." Mit dieser Meldung wendet sich der Musik-Streamingdienst Spotify derzeit per E-Mail an einige seiner Kunden. In gefetteter Schrift heißt es sprachlich ungelenk weiter: