Sport

Bodybuilder studiert auf Lehramt: "Viele halten uns für blöd"

"Luft im Muskel, nix im Kopf"

Andres Kempf, 26, studiert Geschichte und Germanistik auf Lehramt – und er ist Bodybuilder. Mit 17 Jahren meldete er sich im Fitnesstudio an, seit vier Jahren nimmt er an Wettkämpfen teil. Seitdem bereitet er sich wochenlang auf Meisterschaften vor, achtet penibel auf seine Ernährung und trainiert fast täglich. (Badische Zeitung)

Damit ist er sehr erfolgreich: Im November 2018 wurde er Deutscher Meister im Classic-Bodybuilding.

Aber wie passt das zusammen, angehender Deutschlehrer und Extrem-Pumper? Wir haben mit Andreas Kempf über seinen Sport, sein Bild von Männlichkeit und über Bodybuilder-Klischees gesprochen.

Andres, welches Buch liest du gerade?

"Geschichte des Westens" von Heinrich August Winkler. Das lese ich für die Uni. Privat interessieren mich vor allem Exilromane: Wie sind jüdische Schriftsteller im Exil mit Nazi-Deutschland umgegangen? Solche Sachen.

Wie oft unterhältst du dich mit Bodybuilder-Kollegen über Literatur?

Nie.

Weil die das nicht interessiert oder weil ihr andere Themen habt?

Das sind meiner Meinung nach zwei Welten, ich pendle hin und her. Bodybuilding ist mein Hobby, auch mein Lifestyle. Auf der anderen Seite steht die Karriere-Welt, also die Uni. Ich will nicht nur Lehrer werden, um einen sicheren Job zu haben oder Geld zu verdienen.

Also hast du zwei verschiedene Freundeskreise, die sich nicht so richtig zusammenbringen lassen?

Ja, kann man so sagen. Ich habe Freunde, die ich tagsüber an der Uni sehe; mit ihnen unterhalte ich mich eher über Uni-Themen. Abends treffe ich mich mit meinen anderen Freunden, die alle Fitnesssport machen. Wir gehen zusammen essen oder auch mal feiern.

Du hast mit Fitnesstraining angefangen, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Wie kam es dazu?

Mit 17 ging meine erste längere Beziehung in die Brüche. Es gibt verschiedene Arten, damit klarzukommen; mich hat damals ein Bekannter gefragt, ob ich zum Pumpen mit ins Fitnessstudio kommen will. Mir ging es emotional nicht gut und ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Neues brauche. Also habe ich es gemacht.

Wie stärkt das Training dein Selbstvertrauen?

Mit 18 oder 19 ging es mehr darum, sich mit anderen zu vergleichen. Habe ich bessere Arme als der? Das lässt aber nach, je älter und reifer man wird. Heute ziehe ich mein Selbstvertrauen daraus, dass ich in der Lage bin etwas zu schaffen, was viele andere nicht können: Ich bin diszipliniert, halte durch und verändere so meinen Körper.