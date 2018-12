Ins zentral gelegene Marburg ziehen natürlich Menschen aus jeder Region, vielleicht lag es daran. Aber auch als ich vor zwei Jahren in meine ostdeutsche Heimat, nach Potsdam, zurück gezogen bin, habe ich das nicht als Rückkehr in den Osten empfunden – sondern eher als Heimkehr; zurück zur Familie, zur Oma, zu Menschen, die ich gern in meiner näheren Umgebung weiß.

Ganz ehrlich: Bei dem Wort "Ostrückkehrer" habe ich sofort die verlassene Prärie vor Augen, aber das ist ja gar nicht so. Die Region um Berlin zum Beispiel profitiert unglaublich durch die Magnetwirkung der Hauptstadt. Schon in den 90ern gab es hier in Potsdam etwa 40 besetzte Häuser, heute sind davon noch immerhin zehn, größtenteils legalisierte, übrig. In einem wohne ich selbst.

Im Erdgeschoss dieser Häuser gibt es selbstverwaltete Kneipen, in denen Bier für einen Euro ausgeschenkt wird. Die Leute arbeiten oftmals, weil ihnen die Sache am Herzen liegt, nicht für Geld. Das gab es in Marburg weniger. Dort wird man bezahlt.

2 Clara Ehrenwerth, 31, hat nach dem Abitur in Erfurt in Hildesheim kreatives Schreiben studiert und lebt heute als Theatermacherin und freie Autorin in Leipzig.