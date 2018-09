Er ist groß, er ist rot, es steht "Stop" darauf – und manchmal, wenn man ihn drückt, ertönt vorn bei der Busfahrerin oder dem Busfahrer sogar ein Geräusch. Der Stop-Knopf im Bus ist nunmal unfassbar verlockend – für Kinder. Doch als am Sonntagnachmittag ein Kind in einem Linienbus in Leipzig ihn immer wieder drückte, eskalierte die Situation. Am Ende kam selbst Pfefferspray zum Einsatz.