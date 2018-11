So mancher schlechte Witze gehört bestraft – aber nicht so: Ein "Horror-Clown" ist im Landkreis Leipzig an Halloween von einem Vater verschreckter Kinder verprügelt worden.

Was ist dem Horror-Clown passiert?

Wisst ihr noch, 2016, als auf der ganzen Welt viele sogenannte "Horror-Clowns" die Menschen erschreckten? Ein 19-Jähriger im Landkreis Leipzig dachte sich, dass das auch 2018 noch witzig sei. Er hatte am Mittwochabend mehrere Kinder mit seinem Horror-Clown-Kostüm und einer Kreuzhacke erschreckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.