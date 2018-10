Nach den aktuellen Zahlen reicht es in Hessen nur für die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die Koalition also, die im Bund am Widerstand der FDP gescheitert ist. Trotzdem bleibt jetzt die spannende Frage: Welche Konsequenzen ziehen die GroKo-Parteien aus der Wahl in Hessen – nur vierzehn Tage nach der Schlappe in Bayern?

Hier sind erste Reaktionen zur Hessenwahl im Überblick.