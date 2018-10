Trip

Es gibt bald Coworking-Spaces in Bahnhöfen. Dein Zug hat dadurch leider nicht weniger Verspätung

Stell dir vor: Wenn dein Zug mal wieder 120 Minuten Verspätung hat, kannst du die Zeit demnächst wenigstens nutzen – zum Arbeiten!

Die Deutsche Bahn will Pendlern vom nächsten Jahr an in einigen Bahnhöfen Büroarbeitsplätze anbieten. Büros, direkt im Bahnhof, das soll cool sein?

Wahrscheinlich, damit es ein bisschen cooler klingt, nannte die Bahn das Pilotprojekt in Berlin "Coworking-Popup". Es sei so erfolgreich verlaufen, dass nun weitere Coworking-Spaces in Planung seien, hieß es bei der Bahn.