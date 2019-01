Statt sich also zu Hause einen Tee zu kochen und das Bett zu hüten, muss man sich in das Wartezimmer der Arztpraxis setzen. Ein Hamburger Start-up will das nun ändern – und bietet seit Kurzem Krankschreibungen über WhatsApp an.

Wie funktioniert die Krankschreibung über WhatsApp?

Der Service ist nur für Erkältungen vorgesehen, weil diese allein durch Fragen gut zu diagnostizieren seien. Wer sich krankschreiben lassen möchte, muss auf der Website lediglich ein paar Fragen zu seinen Symptomen und etwaigen Risiken beantworten: