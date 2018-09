Warum protestieren Rechtsradikale in Köthen?

Die Demonstration am Sonntag findet eine Woche nach dem Tod eines 22-Jährigen statt. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke junge Mann in der Nacht zum vergangenen Sonntag an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.