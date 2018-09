Zu den Hintergründen des Geschehens und zu den Abläufen während des Streits am späten Samstagabend teilten die Ermittler am Sonntag keine weiteren Details mit und verwiesen auf die andauernden Befragungen. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Wie waren die Reaktionen?

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnte vor einer Instrumentalisierung des Falls. "Bei aller Emotionalität ist jeder Versuch zurückzuweisen, aus Köthen, wie es im Internet heißt, ein zweites Chemnitz machen zu wollen", sagte er der dpa.



In Chemnitz war vor zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher getötet worden. Zwei junge Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie stammen nach eigenen Angaben aus Syrien und dem Irak. Ein weiterer Verdächtiger wird gesucht. Seitdem gibt es in Chemnitz immer wieder fremdenfeindliche und teils aggressive Proteste. Tausende Menschen demonstrieren seither auch gegen rechte Hetze und für Toleranz.



Die Polizei in Köthen bereitete sich nun ebenfalls auf Proteste in der Stadt vor, die gut 26.000 Einwohner hat. Die Linken-Politikerin Henriette Quade meldete für Sonntag eine Demonstration gegen rechte Hetze an, die um 18 Uhr am Bahnhof begann.