Was ist passiert?

Der Mann hatte einen Pfandautomaten in seinem Keller aufgestellt und ihn mit Brettern und einem Magnetsensor so umgebaut, dass die Flaschen, die er in den Automaten steckte, nicht wie sonst üblich sofort zerstört wurden. Er konnte eine einzige Flasche also immer wieder und wieder in den Automaten legen. Oft. Sehr oft. Insgesamt 177.451 Mal. Eine müheselige Angelegenheit. Bei seiner Anhörung vor dem Amtgericht Köln berichtete der Getränkehändler offen: "Ich habe mir ein Radio daneben gestellt, weil mir langweilig wurde."

Der Fleiß war es wert – zumindest zunächst. Durch die entstandenen Bons ließ sich der Getränkehändler 44.362,25 Euro auszahlen. Alles unter dem Vorwand, Kunden hätten bei ihm Flaschen abgegeben.

Doch lange hielt das finanzielle Glück nicht. Die Masche wurde entdeckt, der Mann angeklagt. Das Amtsgericht Köln verurteilte ihn nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu zehn Monaten Haft auf Bewährung.