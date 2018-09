Stell dir vor, du bist in einem Freizeitpark (zum Beispiel in Unterfranken in Kitzingen), der gerade eine Halloween-Welt aufgebaut hat. Du gehst durch die gruselige Halloween-Deko und siehst plötzlich auf einem der Grabsteine einen Namen, den du kennst. Den deines eigenen Großvaters. Und selbst die Geburts- und Sterbedaten stimmen! Das ist einem Mädchen im Freizeit-Land Geiselwind passiert – und der Betreiber des Freizeitparks muss sich jetzt vor Gericht verantworten.