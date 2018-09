Auf die Nachfrage, ob wirklich eine Personalie ausreiche, um die Große Koalition zu beenden, entgegnete Kühnert:

"Ich würde das in einen größeren Kontext einordnen. Was erleben wir im Moment? Wir erleben einen Rechtsruck – nicht erst seit gestern – in unserer Gesellschaft. Menschen gehen auf die Straße und fühlen sich anscheinend ermutigt darin, dass man jetzt wieder den Hitlergruß zeigen kann, dass man nationalsozialistsiche Parolen rufen kann.