Was hat Juso-Chef Kevin Kühnert gesagt?

Bereits am Freitag forderte Kühnert, 29, für den SPD-Nachwuchs ein maßgebliches Mitspracherecht in der krisengeschüttelten Partei und in Europa. Die Jungsozialisten müssten für ihre Überzeugungen dabei auch notwendige Konflikte eingehen, sagte Kühnert. Er gilt für viele als Hoffnungsträger in der Partei. (HAZ)

Auch Kühnert erklärte: "Niemand in diesem Raum hat Interesse an einer schwachen SPD. Und niemand will den Erfolg der Jusos auf Kosten der Mutterpartei."