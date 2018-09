Today

Nein, der Sänger von "Feine Sahne Fischfilet" hat in Chemnitz keinen Hitlergruß gemacht

Ein Video zeigt, was wirklich passiert ist.

Rechtsextreme Seiten streuen seit Tagen die Behauptung, die Hitlergrüße in Chemnitz seien in Wahrheit das Werk linker Provokateure. Im russischen Fernsehen wiederholte auch der AfD-Vizechef in Sachsen, Maximillan Krah, diese Verschwörungstheorie – ohne irgendeinen Beleg. (Twitter)