Was ist jetzt alles geregelt?

Im Juni schon hatte das kanadische Parlament für den Gesetzentwurf gestimmt, der Cannabis legalisieren soll. Das Mindestalter liegt in manchen Bundesstaaten bei 19 Jahren, in allen anderen aktuell bei 18. In Quebec könnte es aber auf 21 steigen – Premierminister Justin Trudeau will das aber verhindern: "Das könnte ein Marktsegment schaffen, das ausschließlich von illegalen Händlern bedient wird", sagte er.

Das Gramm kostet zehn kanadische Dollar – etwa 4,30 Euro. Der persönliche Besitz ist aber in den meisten Bundesstaaten auf maximal 30 Gramm beschränkt. Wo genau man das Gras bekommt, ist auch je nach Region verschieden: In Nova Scotia beispielsweise ist der Cannabis-Verkauf auf Abgabestellen der Regierung beschränkt, während in British Columbia auch private Geschäfte zugelassen sind.