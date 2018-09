Man kennt es: drei, vier, fünf, sechs Drinks – und dann noch irgendwie nach Hause kommen. Wie glücklich man ist, wenn man am Ende vor der eigenen Tür steht und weiß, das Bett ist jetzt ganz nah. Und das Klo auch. In Kaiserslautern ist ein Partyabend am Samstag eigentlich sehr ähnlich geendet. Eigentlich.