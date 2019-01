Man könnte auch einfach sagen: Es ist kalt. Aber nein, das wäre ja langweilig und eintönig. Also kommt es in den aktuellen Schlagzeilen zu den kreativsten Um- und Beschreibungen für die Kältewelle in Deutschland , die einfach nur deutlich machen: Es ist nicht nur kalt, es ist wirklich kalt.

Und last but not least: Unsere allerliebste Überschrift zu kaltem Wetter: