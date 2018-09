Die ehemalige Chefin des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, soll einen Job im Bundesinnenministerium bekommen, das berichtet die "Bild".

Welchen Job soll Cordt im Innenministerium machen?

Laut eines Regierungssprechers soll sich die Ex-Bamf Chefin im BMI in Zukunkft um Digitalisierungsthemen kümmern. "Es ist beabsichtigt, dass Frau Cordt in das BMI wechselt und im Rang einer Ministerialdirigentin Aufgaben im Bereich der Digitalisierung wahrnimmt", so ein Ministeriumssprecher zur "Bild".