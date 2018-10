Nein, auch andere Juden fragen sich, wie eine Mitgleidschaft in einer in Teilen rassistischen Partei mit dem Judentum zu vereinbaren sind. In Frankfurt demonstrierten am Sonntag einige Hundert Menschen gegen die Gründung. Die Jüdischen Studierendenunion Deutschland hatte dazu aufgerufen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland und 16 andere jüdische Organisationen hatten da bereits deutlich gemacht, was sie von den "Juden in der AfD" halten: nichts.

Sie schrieben in einem Statement: "Die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Schoa ein Zuhause haben. Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal."